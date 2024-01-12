الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الأسبوع المقبل.. 11 طلب إحاطة عن ضعف شبكات المحمول أمام "اتصالات النواب"

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، 6 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل، لنظر 11 طلب إحاطة بشأن ضعف شبكات المحمول وسوء الخدمة في بعض السنترالات.

ضعف شبكات الإنترنت

وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن توصيل التليفونات بسكة الصنط وأرض العمار ومساكن العمار ومنطقة عزبة البدري وخلف الصرف الصحي ومنطقة جامع الوشاحي بقرية ميت الخولي عبدالله مركز الزرقا بمحافظة دمياط، وامتناع سنترال إسكندرية الجديدة التابع لسنترال المنزلة بمحافظة الدقهلية، عن مد كابلات خطوط أرضية وتركيب خطوط جديدة للمتقدمين والحاجزين بناحية عزب العرب. 
 
ويتناول الاجتماع أيضًا مناقشة الطلبات المقدمة من النائب أحمد بدران البعلي، بشأن ضعف شبكات الإنترنت في قرى مراكز ومدن فايد أبوصوير والقصاصين والتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والنائب حسن طارق عمار، بشأن عدم توصيل الخطوط الأرضية لبعض المناطق بمحافظة بورسعيد بمناطق الفيروز القابوطي بحى الضواحي، والنائب يوسف أحمد على الصاوي، بشأن ضعف نقاط التغطية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات (WE) في بعض المناطق بمحافظة الفيوم. 

طلبات إحاطة حول ضعف شبكات المحمول  


كما تنظر اللجنة، يوم الإثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عزيز سابق، بشأن ضعف شبكات المحمول بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، والنائب يوسف أحمد على الصاوي، بشأن ضعف نقاط التغطية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات (وي) في بعض المناطق بمحافظة الفيوم، والنائب هاني خضر، بشأن ضعف شبكات المحمول بقرى مركز وبندر شبين الكوم مثل قرى مليج، شنوان الماى بمحافظة المنوفية، والنائب بلال النحال، بشأن ضعف شبكات المحمول في بعض المناطق بمركز المحمودية بقرى سمخراط، سنبادة سربناى منطقة النادي الاجتماعي ومستشفى الأمومة والطفولة وخاصة قرى (سرى - ترسا). 

كما خصصت اللجنة يوم الثلاثاء لمناقشة سياسة وزارة الطيران المدني لتأمين المواقع والأنظمة التابعة لها وحمايتها من الهجمات السيبرانية. 

مجلس النواب طلبات إحاطة النواب لجنة الاتصالات

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