98 أداة رقابية موجهة لوزير التموين بجلسة البرلمان الثلاثاء المقبل

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لـلدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة الثلاثاء 16 يناير الجاري.

وتأتي سبل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار، أبرز الأدوات الرقابية التي يواجهها المصيلحي أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل.

وبلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية نحو (98) أداة رقابية تضمنت على تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.