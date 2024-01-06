السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يهنئ الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بعيد الميلاد المجيد

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال لقاءه بالأنبا باخوميوس مطران البحيرة

حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارته لمحافظة البحيرة اليوم  السبت على القيام بزيارة نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية، وذلك في مقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور بحضور السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية  والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

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و أعرب المصيلحي عن تمنياته بأن يُعيد المولي عز وجل هذه المناسبة الغالية على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن
بالصحة والعافية والتوفيق وأن يديم على مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والاستقرار ودوام المحبة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والاستقرار، في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه توجّه الانبا باخوميوس بالشكر للسيد وزير التموين والتجارة الداخلية على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لكل العاملين بالوزارة والمحافظات بالتوفيق  والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، كما أعرب مطران البحيرة عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وكذا تمنياته أن يظل الوطن رمزًا لمعاني وقيم المحبة والسلام.

وزير التموين خلال لقاءه بالأنبا باخوميوس مطران البحيرة
وزير التموين خلال لقاءه بالأنبا باخوميوس مطران البحيرة
وزير التموين خلال لقاءه بالأنبا باخوميوس مطران البحيرة
وزير التموين خلال لقاءه بالأنبا باخوميوس مطران البحيرة
وزير التموين خلال لقاءه بالأنبا باخوميوس مطران البحيرة
وزير التموين خلال لقاءه بالأنبا باخوميوس مطران البحيرة
الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين نيافة الأنبا باخوميوس إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين هشام آمنة أجهزة الرقابة التموينية عيد الميلاد

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