الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المصيلحى" يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

وزير التموين
وزير التموين

تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المصيلحي في بيان لمكتبه الاعلامي منذ قليل، أن نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها فخامة السيد الرئيس، هي رد جميل من الشعب المصري لسيادته بعد الإنجازات الكبيرة، التي تحققت في كل قطاعات الدولة المصرية.

وقال المصيلحي في بيانه، إن الشعبية الكبيرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما هي إلا تأكيد أن الانجازات التي تحققت علي الأرض أتت بثمارها بالفوز الكبير الذي حققه فخامة السيد الرئيس، مردفًا: نهنئ أنفسنا والشعب المصري الكريم بفترة رئاسية جديدة.

 كما توجه بالتهنئة للشعب المصري العظيم، داعيًا المولي عز وجل أن يكلل جهود فخامة السيد الرئيس، بتحقيق طموحات الشَّعب المصري، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات فخامة الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

الدكتور علي السيد علي المصيلحي، هو وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي بوزارة مصطفى مدبولي، وكان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لكنه تقدم بالاستقالة بعد ترشيحه لشغل منصب وزير التموين، وشغل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعي والتموين في وزارة أحمد نظيف ثم نفس المنصب في وزارة أحمد شفيق.

تولى العديد من المناصب منها:

عمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب حتى يناير 1991.

شغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا.

في عام 1999 تم تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في عام 2002 تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005.

منذ 31 ديسمبر 2005، شغل الدكتور علي المصيلحي منصب وزير التضامن الاجتماعي.

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 رد جميل من الشعب المصري

مواد متعلقة

هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق: «الفريق السيسى» وقف كالوحش مدافعًا عن سيناء داخل حكومة قنديل.. فقلنا «الحمد لله ما طلعش إخوان»

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

عبدالعليم محمد: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لم يغب يومًا عن التفكير الصهيونى منذ العهد العثمانى

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

"الأزهر" يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة