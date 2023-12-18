"المصيلحى" يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المصيلحي في بيان لمكتبه الاعلامي منذ قليل، أن نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها فخامة السيد الرئيس، هي رد جميل من الشعب المصري لسيادته بعد الإنجازات الكبيرة، التي تحققت في كل قطاعات الدولة المصرية.

وقال المصيلحي في بيانه، إن الشعبية الكبيرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما هي إلا تأكيد أن الانجازات التي تحققت علي الأرض أتت بثمارها بالفوز الكبير الذي حققه فخامة السيد الرئيس، مردفًا: نهنئ أنفسنا والشعب المصري الكريم بفترة رئاسية جديدة.

كما توجه بالتهنئة للشعب المصري العظيم، داعيًا المولي عز وجل أن يكلل جهود فخامة السيد الرئيس، بتحقيق طموحات الشَّعب المصري، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات فخامة الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

الدكتور علي السيد علي المصيلحي، هو وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي بوزارة مصطفى مدبولي، وكان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لكنه تقدم بالاستقالة بعد ترشيحه لشغل منصب وزير التموين، وشغل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعي والتموين في وزارة أحمد نظيف ثم نفس المنصب في وزارة أحمد شفيق.

تولى العديد من المناصب منها:

عمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب حتى يناير 1991.

شغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا.

في عام 1999 تم تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في عام 2002 تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005.

منذ 31 ديسمبر 2005، شغل الدكتور علي المصيلحي منصب وزير التضامن الاجتماعي.