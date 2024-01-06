السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"وزير التموين ": التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بمحافظة البحيرة تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه

وزير التموين
وزير التموين


أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المنطقة التجارية  اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان  وان نسبه المرحلة الأولى من المشروع  تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية  /إدارية/لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه،لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخري، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.

 

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية  و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت  المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضح أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة  لتطوير التجارة الداخلية منذ 2017كانت تشمل مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأغراض ومستودعات استراتيجية لتخزين السلع وفقا للمواصفات القياسية وقد تم وضع حجر الأساس لاربع أسواق استراتيجية في السويس والأقصر والفيوم خلال الفترة المقبلة  واخيرا أسواق الجملة

المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المنطقة التجارية اللوجستية محافظة البحيرة مشروع ذو أنشطة تجارية إدارية لوجستية الفرص الاستثمارية

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