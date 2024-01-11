نائب محافظ البحيرة: إصدار رخصة لعمل مصيف بمدينة إدكو

استعرض النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وقال زين الدين إن مدينة إدكو تتميز بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم، مشيرًا إلى أنه يمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة فى هذا الشأن، والمعتمدة لدى وزارة السياحة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب.

وأكد زين الدين أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام، مشيرًا إلى أنه سيكون المتنفس الوحيد للمواطنين بمحافظة البحيرة.

من جانبها، أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم إصدار رخصة إنشاء مصيف، لافتة إلى أن الهجرة غير الشرعية هى التى تسببت فى عرقلة عملية التنمية في شواطئ البحيرة.

وأعلنت نائب محافظ البحيرة عن أنه وبعد نجاح مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إصدار رخصة إنشاء مصيف فى ديسمبر 2023.

فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب باستمرار مناقشة طلب الإحاطة لأهمية الموضوع، لحين إقامة المشروع لصالح أهالي إدكو.