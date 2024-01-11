الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب محافظ البحيرة: إصدار رخصة لعمل مصيف بمدينة إدكو

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين

استعرض النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة. 

وقال زين الدين إن مدينة إدكو تتميز بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم، مشيرًا إلى أنه يمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة فى هذا الشأن، والمعتمدة لدى وزارة السياحة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب.

وأكد زين الدين أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام، مشيرًا إلى أنه سيكون المتنفس الوحيد للمواطنين بمحافظة البحيرة.

من جانبها، أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم إصدار رخصة إنشاء مصيف، لافتة إلى أن الهجرة غير الشرعية هى التى تسببت فى عرقلة عملية التنمية في شواطئ البحيرة. 

وأعلنت نائب محافظ البحيرة عن أنه وبعد نجاح مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إصدار رخصة إنشاء مصيف فى ديسمبر 2023.

فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب باستمرار مناقشة طلب الإحاطة لأهمية الموضوع، لحين إقامة المشروع لصالح أهالي إدكو.

النائب محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب شاطئ البحيرة لجنة الإدارة المحلية نهال بلبع شواطئ البحيرة الهجرة غير الشرعية

مواد متعلقة

"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة حول تفعيل بروتوكول استكمال أعمال الرفع المساحى بمدينة إدكو

"الإصلاح والنهضة": القمة الثلاثية محور الدبلوماسية الحكيمة ومصر ركيزة أساسية فى حل أزمة غزة

رئيس قوى عاملة النواب: قمة العقبة جاءت لتنبيه العالم بالكارثة الإنسانية بغزة

اليوم.. "خطة النواب" تستكمل نظر نتائج المصالح الإيرادية للعام 2022-2023

رئيس هيئة الدواء: 94% من استهلاكنا المستخدم إنتاج مصرى

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

صناديق "أدوية فائضة" بالأماكن العامة.. اقتراح فى مجلس الشيوخ

نائب وزير الصحة: العمل مستمر على النهوض بمستوى الخدمة والرعاية الطبية

الأكثر قراءة

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

محمد الباز يكشف سبب أزمة الدولار فى مصر

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟