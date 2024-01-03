"اتصالات النواب": داعمون لتوجهات الدولة في الذكاء الصناعي لجذب مزيد من الاستثمارات

أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك خطوات جادة تتخذها الدولة المصرية في مجالات الاستفادة من الذكاء الصناعي، موضّحًا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بخدمات التحول الرقمي، ما يمهّد الطريق امام الولوج الي فضاء الذكاء الاصطناعي.

خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائبه آمال عبد الحميد لمناقشة خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أن ما قامت به حياة كريمة حقق طفرة في مجال الخدمات الرقميه، ومنها مشروعات البنية التحتية من تغيير الكابلات النحاسية إلى آلياف ضوئية، إضافة إلى دعم الإبحاث في الجامعات التكنولوجية وهو ما يصب في الارتقاء بالذكاء الصناعي.

وشدد بدوي على أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب داعمة بشكل كبير لتوجهات الدولة في الذكاء الصناعي وأن هناك طفرة كبيرة وحوافز ستقدم لجذب مزيد من الاستثمارات بما يحقق مستهدف وعوائد كبيرة علي الاقتصاد الوطني.

ولفت بدوي إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الوزير عمرو طلعت، وزير الاتصالات نفذت التوجهات الرئاسية والتي تهدف الي وصول مصر الي ترتيب متقدم في مجالات الذكاء الصناعي، بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الذي بهدف الي استخدام هذه التكنولوجيا في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن القيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية.