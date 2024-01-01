الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدريب دولي في مجال الذكاء الإصطناعي بمركز الإبتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

 نظم مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد- جامعة الإسكندرية، تدريبا دوليا في مجال الذكاء الاصطناعي على مرحلتين، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وبدعم من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية.

وأشار بيان صادر من جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، إلى أن المرحلة الأولى للتدريب تمت في الفترة من 9 الى 11 ديسمبر، وقدمتها الدكتورة زاهية جسوم من جامعة السوربون بفرنسا، والثانية كانت في الفترة من 24 وحتى 30 ديسمبر وقدمها الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية.

المفاهيم الخاصة بالذكاء الاصطناعي

وتناول التدريب المفاهيم الخاصة بالذكاء الاصطناعي، كما تناول أدوات كثيرة يستطيع أعضاء هيئة التدريس استخدامها مع طلابهم، وفي أعمالهم البحثية حتى لمن هم في غير التخصص، ويعمل الآن الأساتذة الذين حضروا التدريب على مشروعات في قطاعاتهم ومجالاتهم التخصصية المختلفة ليقوموا بعرضها في إحتفالية ينظمها المركز في شهر يناير القادم احتفالًا باليوم العالمي للتعليم.

ورشة عمل عن مشروع سلسلة قيمة الطماطم

وكانت  كلية الزراعة بالشاطبى جامعة الإسكندرية، قد نظمت ورشة العمل الثانية للمزارعين والمنتجين والمهتمين بمشروع سلسلة قيمة الطماطم، وذلك بحضور  Saso Podlesnik سفير دولة سلوفينيا بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة والسادة وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلى هيئة اليونيدو بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد بهى إن عمر المشروع حتى الآن حوالى 30 شهرًا ومن المتوقع افتتاحه خلال الاشهر القادمة، وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز خدمى لسلسلة قيمة الطماطم داخل جامعة الإسكندرية للتدريب على عمليات تصنيع الطماطم وزيادة كمية الطماطم المصنعة بمصر التى لا تزيد حتى الآن عن 3- 4% من كمية الإنتاج التى تبلغ حوالى 8 - 9 ملايين طن سنويا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبدعم كامل من الجامعة وبمشاركة الخبراء من كلية الهندسة جامعة الأسكندرية وقسم علوم وتقنية الاغذية وقسم الخضر بالكلية.

مركز الابتكارات التربوية التعلم عن بعد جامعة الإسكندرية تدريب دولى الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

مواد متعلقة

بحضور سفير سلوفينيا.. زراعة الإسكندرية تنظم ورشة العمل الثانية بمشروع سلسلة قيمة الطماطم

جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء المرشحين لجوائز البحث العلمي والأعلى للثقافة

مجلس جامعة الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي.. ويؤكد دعمه لاستكمال مسيرة التنمية

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

اعترافات المتهم ببيع منشطات جنسية في الإسكندرية

أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 المكتوبة للأهل والأصدقاء

تفاصيل أول تطبيق من "الجوازات" لقرار منع سفر القاصر تحت 18 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة