تدريب دولي في مجال الذكاء الإصطناعي بمركز الإبتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية

نظم مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد- جامعة الإسكندرية، تدريبا دوليا في مجال الذكاء الاصطناعي على مرحلتين، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وبدعم من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية.

وأشار بيان صادر من جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، إلى أن المرحلة الأولى للتدريب تمت في الفترة من 9 الى 11 ديسمبر، وقدمتها الدكتورة زاهية جسوم من جامعة السوربون بفرنسا، والثانية كانت في الفترة من 24 وحتى 30 ديسمبر وقدمها الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية.

المفاهيم الخاصة بالذكاء الاصطناعي

وتناول التدريب المفاهيم الخاصة بالذكاء الاصطناعي، كما تناول أدوات كثيرة يستطيع أعضاء هيئة التدريس استخدامها مع طلابهم، وفي أعمالهم البحثية حتى لمن هم في غير التخصص، ويعمل الآن الأساتذة الذين حضروا التدريب على مشروعات في قطاعاتهم ومجالاتهم التخصصية المختلفة ليقوموا بعرضها في إحتفالية ينظمها المركز في شهر يناير القادم احتفالًا باليوم العالمي للتعليم.

ورشة عمل عن مشروع سلسلة قيمة الطماطم

وكانت كلية الزراعة بالشاطبى جامعة الإسكندرية، قد نظمت ورشة العمل الثانية للمزارعين والمنتجين والمهتمين بمشروع سلسلة قيمة الطماطم، وذلك بحضور Saso Podlesnik سفير دولة سلوفينيا بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة والسادة وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلى هيئة اليونيدو بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد بهى إن عمر المشروع حتى الآن حوالى 30 شهرًا ومن المتوقع افتتاحه خلال الاشهر القادمة، وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز خدمى لسلسلة قيمة الطماطم داخل جامعة الإسكندرية للتدريب على عمليات تصنيع الطماطم وزيادة كمية الطماطم المصنعة بمصر التى لا تزيد حتى الآن عن 3- 4% من كمية الإنتاج التى تبلغ حوالى 8 - 9 ملايين طن سنويا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبدعم كامل من الجامعة وبمشاركة الخبراء من كلية الهندسة جامعة الأسكندرية وقسم علوم وتقنية الاغذية وقسم الخضر بالكلية.