ورشة عمل بجامعة الإسكندرية لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدامات الذكاء الاصطناعي

نظم مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية، تدريبا دوليا لأعضاء هيئة التدريس في مجال الذكاء الاصطناعي، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وبدعم من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية.



وقالت الجامعة - في بيان لها اليوم /الاثنين/ - إن التدريب عقد على مرحلتين الأولى في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2023 وقامت بتقديمها الدكتورة زاهية جسوم من جامعة السوربون بفرنسا، والثانية في الفترة من 24 وحتى 30 ديسمبر 2023 وقدمها الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية.



وأشار البيان إلى أن التدريب تناول مجموعة من المفاهيم الخاصة بالذكاء الاصطناعي، كما تناول أدوات كثيرة يستطيع أعضاء هيئة التدريس استخدامها مع طلابهم، وفي أعمالهم البحثية حتى لمن هم في غير التخصص، ويعمل الآن الأساتذة الذين حضروا التدريب على مشروعات في قطاعاتهم ومجالاتهم التخصصية المختلفة ليقوموا بعرضها في احتفالية ينظمها المركز في شهر يناير الجاري احتفالًا باليوم العالمي للتعليم.





