بحضور سفير سلوفينيا.. زراعة الإسكندرية تنظم ورشة العمل الثانية بمشروع سلسلة قيمة الطماطم

نظمت كلية الزراعة بالشاطبي جامعة الإسكندرية أمس السبت، ورشة العمل الثانية للمزارعين والمنتجين والمهتمين بمشروع سلسلة قيمة الطماطم، وذلك بحضور Saso Podlesnik سفير دولة سلوفينيا بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلي هيئة اليونيدو بالقاهرة.

نقل الدكتور محمد بهي الدين تحيات الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة بالسفير، وشكره على المشاركة فى دعم المركز الخدمي لسلسلة قيمة الطماطم المزمع إنشاؤه بالكلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبدعم كامل من الجامعة وبمشاركة الخبراء من كلية الهندسة جامعة الأسكندرية وقسم علوم وتقنية الأغذية وقسم الخضر بالكلية.

ولفت أن عمر المشروع حتى الآن نحو 30 شهرًا ومن المتوقع افتتاحه خلال الأشهر القادمة، موضحًا أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز خدمي لسلسلة قيمة الطماطم داخل جامعة الإسكندرية للتدريب على عمليات تصنيع الطماطم وزيادة كمية الطماطم المصنعة بمصر التي لا تزيد حتى الآن عن 3- 4% من كمية الإنتاج التي تبلغ نحو 8 - 9 مليون طنً سنويًا.

وأعرب سفير دولة سلوفينيا في كلمته عن فخره بدعم التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر، موضحًا أن مشاركة دولته في إنشاء مركز تعليم وخدمة لسلسلة قيمة الطماطم تأتي في إطار التزامهم السابق بإنشاء مشتل متطور تكنولوجيًا بمنطقة النوبارية.

ولفت السفير أن التعاون التنموي يعد جزءً مهما من السياسة الخارجية لسلوفينيا حيث تساهم في تحقيق تنمية عالمية أكثر توازنًا وعدالة، كما تركز دولته على المساواة بين الجنسين وحماية البيئة باعتبارهما القضيتين الشاملتين لمشروعاتهم، بما في ذلك هذا المشروع، الذي يهدف إلى عدة أمور منها زيادة المشاركة الاقتصادية والمستدامة للمرأة في سلسلة قيمة الطماطم، والتى تعد من أهم محاصيل الخضروات في مصر، وكذلك الحال في سلوفينيا.

وقدم الدكتور عميد الكلية درع الكلية للسفير، ثم صاحبت الدكتورة هبة صبري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السفير فى جولة تفقدية لصالة التصنيع (المركز الخدمي) بقسم علوم وتقنية الاغذية وبعض أقسام الكلية المختلفة، للتعرف على الانشطة المختلفة بالكلية.

ورشة العمل بكلية زراعة الإسكندرية

ورشة العمل بكلية زراعة الإسكندرية