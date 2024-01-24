وكيل "خطة النواب": دعوة الرئيس لحوار اقتصادى يتيح إيجاد حلول أسرع للمشكلة

أثنى النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار اقتصادي وطني في احتفالات مصر اليوم بعيد الشرطة، وقال: إن فكرة الحوار في حد ذاتها تتيح فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة ووضع مشاكلنا أمام الناس تقدم رؤى حقيقية ومن الواقع.

وأشار سالم إلي أن الدولة تساند المواطن وتهتم ببرامج الحماية الاجتماعية حتى تمتص ولو جزء من تداعيات التضخم ولكن الارتفاع المتتالي في التضخم السنوي وزيادة المخاطر الاقتصادية يلتهم هذه الجهود المبذولة من الدولة، موضحا أن إشادة الرئيس بقوة ووعي الشعب المصري في تحمل الضغوط هي رهان جديد على مواقف الشعب المصري العظيم الذي يعلم جيدا أن استقرار وأمن مصر قبل أي شيء.

وقال وكيل لجنة الخطة: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أكد على تأكيد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وعدم تخلى الدولة المصرية عن دعم الأشقاء فى غزة على جميع المستويات الإنسانية والسياسية، مؤكدا أن هذا الدعم سيظل مستمرا حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه كاملة وهو ما يؤكد أن مصر لا تتخلي عن مواقفها الوطنية ولا عن أشقائها، موضحا أن الدولة المصرية تمر بتحديات اقتصادية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ سنوات عديدة.

وأشار سالم إلى أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وعبور الأزمات والتاريخ شاهد على ذلك.