مصطفى سالم: مصر لن تتخلى عن دورها في حماية الأرض ودعم الفلسطينيين

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن كلمة أمين عام الأمم المتحدة من أمام معبر رفح اليوم إنما تؤكد على موقف مصر الحاسم تجاه ما يحدث في غزة حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أن مصر دولة ذات سيادة مستقلة وهو ما ينفي المزاعم والأوهام التي تصدرها دولة الاحتلال تجاه سيناء من رغبة في تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية من مضمونها.

دعم دائم

وأضاف سالم في بيان له، اليوم، أن مصر تدعم دائما القضية الفلسطينية والتاريخ لا يكذب ولا يجمل المواقف وأن دور مصر لا يحتمل الخلاف حيث أصرت الدولة المصرية على وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية للأشقاء في غزة ولم تتهاون في ذلك ومنعت مرور الرعايا الأجانب من المعابر قبل مرور المساعدات الإنسانية لأهل غزة ،

موضحا أن امين عام الأمم المتحدة أثنى على الموقف المصري فيما يخص المساعدات والمجهود الرامية لوقف إطلاق النار.

وأشار وكيل خطة النواب إلى أن مصر تسعى لحل دائم من خلال وقف إطلاق النار، والحياة على اساس العدل والسلم ومنح الفلسطينين حقوقهم ولن يحدث هذا إلا بحل الدولتين.

وتابع: الآن نحن أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس حيث يوجد أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير كما أشار مندوب الأمم المتحدة وعلينا ان نصر على وصول المساعدات العاجلة لهم حيث يقف اهل غزة بلا طعام أو دواء وهذا امر يتنافي مع الأخلاق والإنسانية وكل قواعد الرحمة فأهل غزة بحاجة إلى كل أنواع المساعدة والدعم.

وأشار مصطفى سالم الي ان صدمة مندوب الأمم المتحدة من الموت والخراب الذي اصاب غزة من الممكن أن تكون نقطة انطلاق لدعم القضية الفلسطينية وتصدير المشهد الحقيقي للعالم الذي تحالف مع قوى الشر ضد المواطنين العزل، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن دورها في حماية الأرض والحدود وفي دعم الفلسطينيين والسعي الدائم لحل المشكلة تحت قيادة سياسة شجاعة وحكيمة تدير الموقف بذكاء وحنكة وفطنة.

وأضاف سالم أن القضية برمتها في قلب وعقل كل مصري والدليل هو خروج عشرات الملايين من المصريين اليوم بجميع ميادين المحافظات المصرية لدعم الأخوة في فلسطين

و تلبية لدعوة السيد الرئيس السيسي للمجتمع الدولي بسرعة وقف إطلاق النار ورفض تصرفات جيش الاحتلال ومطالبتة بمنع الاعتداء علي أهل غزة وتأكيدا على دعمهم لموقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من سيادة مصر على أرضها رافضين التهجير لاهل فلسطين.

واختتم سالم قائلا: من المستحيل تفريغ القضية من مضمونها أو المزايدة على دور مصر الرائد والواضح تجاة القضية الفلسطينية والذي لا يختلف عليه احد علي مر التاريخ.