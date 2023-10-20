"الداخلية" تؤمّن التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين في مختلف الميادين

تتخذ وزارة الداخلية جميع الإجراءات لتأمين المتظاهرين الموجودين في الشوارع والميادين بجميع أنحاء الجمهورية.

وقفات تضامنية في مختلف الميادين

وخرج آلاف المتظاهرين في الميادين العامة وأمام المساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات المختلفة دعما للقضية الفلسطينية وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن على ما لا يقل عن 4 آلاف شهيد من بينهم نحو 1000 شهيد سقطوا في ضربة إسرائيلية على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

يأتي هذا فيما تنتظر حافلات تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية أما معبر رفح للعبور إلى قطاع غزة.