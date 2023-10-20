بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أمام معبر رفح.. المتطوعون: بالروح نفديكى يا فلسطين

تعالت هتافات الشباب المتطوعين، من أمام معبر رفح، في حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للتنديد بالعدوان على فلسطين، وجاءت الهتافات: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

وكانت طالبت إحدى المتطوعات والمتحدثة باسم منتدي شباب العالم، المشاركة ضمن الوقفة التضامنية أمام معبر رفح دعمًا للقضية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بسرعة دخول المساعدات.

وأضافت المتحدثة باسم منتدي شباب العالم أن كل الموجودين يدينون قصف وقتل الأطفال والأبرياء في الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جوتيريش: مصر دولة ذات سيادة وستدخل المساعدات وفق قوانينها

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مصر هي العمود الفقري لدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أنها دولة ذات سيادة وستدخل المساعدات وفق قوانينها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عالمي في رفح المصرية، أنه يجب السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بأسرع وقت، مناشدًا بوقف إطلاق نار إنساني لإيصال المساعدات إلى غزة، مشددًا على توفير الوقود ونضمن وجود وقود كافٍ لإيصاله للمحتاجين.