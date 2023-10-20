الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدثة باسم منتدى شباب العالم لـ "جوتيريش": ندعو لـ مبادرة سلام دولى

استقبال جوتيريش في
استقبال جوتيريش في معبر رفح

طالبت إحدى المتطوعات والمتحدثة باسم منتدى شباب العالم، المشاركة ضمن الوقفة التضامنية أمام معبر رفح دعمًا للقضية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بسرعة دخول المساعدات. 

وأضافت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم أن كل الموجودين يدينون قصف وقتل الأطفال والأبرياء في الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار وعدم التصعيد، وخرق للقوانين الدولية، وأكدت أن كل شباب العالم يطالبون بالسلام.

وتفقّد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته مطار العريش، إحدى الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لنقلها إلى معبر رفح تمهيدًا لإعطاء الضوء الأخضر لإنقاذها إلى الجانب الفلسطيني، وتحديدًا إلى سكان قطاع غزة في منطقة جنوب القطاع.

المطتوعين منتدى شباب العالم معبر رفح الفلسطينية لوقفة التضامنية الأراضي الفلسطينية

مواد متعلقة

دماء مصرية فى سبيل القضية الفلسطينية (فيديو)

مراسل "إكسترا نيوز" يعرض بقايا صاروخ إسرائيلى ضرب رفح الفلسطينية

"إكسترا نيوز" تكشف هوية الأجانب الذين يغادرون معبر رفح اليوم

وقفة تضامنية أمام معبر رفح دعمًا للقضية الفلسطينية

"إكسترا نيوز" ترصد آخر الاستعدادات لدخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى عن فلسطين كانت رادعة وحاسمة

مسيرة حاشدة من طالبات كلية البنات بجامعة الفيوم لدعم الفلسطينيين

مجلس النواب: تحركات الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية تهدف لإعلاء الحق

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"القاهرة الإخبارية": الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد طائرة مساعدات فى مطار العريش

أنطونيو يتوجه إلى معبر رفح (بث مباشر)

اللقطات الأولى لوصول الأمين العام للأمم المتحدة لمطار العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟