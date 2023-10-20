المتحدثة باسم منتدى شباب العالم لـ "جوتيريش": ندعو لـ مبادرة سلام دولى

طالبت إحدى المتطوعات والمتحدثة باسم منتدى شباب العالم، المشاركة ضمن الوقفة التضامنية أمام معبر رفح دعمًا للقضية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بسرعة دخول المساعدات.

وأضافت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم أن كل الموجودين يدينون قصف وقتل الأطفال والأبرياء في الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار وعدم التصعيد، وخرق للقوانين الدولية، وأكدت أن كل شباب العالم يطالبون بالسلام.

وتفقّد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته مطار العريش، إحدى الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لنقلها إلى معبر رفح تمهيدًا لإعطاء الضوء الأخضر لإنقاذها إلى الجانب الفلسطيني، وتحديدًا إلى سكان قطاع غزة في منطقة جنوب القطاع.