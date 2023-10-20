الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تكشف هوية الأجانب الذين يغادرون معبر رفح اليوم

معبر رفح
معبر رفح

كشف عوض غنام، مراسل فضائية "إكسترانيوز"، عن أن العشرات من الأجانب الذين من المقرر أن يغادروا معبر رفح من الجانب الفلسطيني اليوم هم من الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أجنبية، وأيضًا أجانب يعملون بالمنظمات الدولية من الصليب الأحمر ومنظمات إغاثية. 

وأضاف: "سوف تعبر الحالات الحرجة من المصابين وحالات الفشل الكلوي الخطيرة والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة". 

 

استعدادات معبر رفح لدخول المساعدات لغزة

وأوضح أن المعدات المصرية تجهز طريق عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثية الموجهة إلى غزة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر تنتظر السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر.

مراسل فضائية المعبر رفح الاجانب الفلسطينين الشاحنات المساعدات

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