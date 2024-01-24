برلمانية: حديث الرئيس السيسى خلال احتفالية عيد الشرطة رسالة طمأنينة للمصريين

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يترك مناسبة إلا ويتحدث عن دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، مؤكدة أن مصر ستظل دومًا داعمًا للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقدمت "خطاب"، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ72، مشيرة إلى أنهم قدموا أرواحهم دفاعًا وحماية عن أرض الوطن، كما أن هؤلاء الأبطال لم يبخلوا بأرواحهم للدفاع عن مصر وشعبها.

موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية ثابت عبر الزمن

وأشارت "خطاب" إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية الشرطة جاءت لتطمئن المصريين، وخاصة في ظل الشائعات والمعلومات غير الحقيقية والشائعات في أهم قضيتين مطروحتين على الساحة، أولًا القضية الفلسطينية وموقف مصر واضح من خلال تأكيد الرئيس على الدعم الكامل للفلسطينيين عبر التاريخ.

دعوة الرئيس لإجراء حوار اقتصادي لشعوره بالمواطن المصري

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه فيما يخص القضية الثانية الخاصة بالاقتصاد المصري، مؤكدة أن حديث الرئيس السيسي واضح في هذا الملف من خلال دعوته بشأن إجراء حوار اقتصادي أعمق وأشمل لمناقشة الوضع الاقتصادى الراهن، وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، قائلة: إن مصر تمتلك خبراء ومتخصصين بالاقتصاد لديهم رؤى ومقترحات سنعبر من خلالها تلك الأزمة، فمصر لديها حكماء ودعوة الرئيس تؤكد إحساسه لما يشعر به المواطن المصري.