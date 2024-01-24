النائب عمرو عكاشة: مشروع الضبعة النووية يعكس قدرة مصر على تتنفيذ طموحاتها

قال النائب عمرو عكاشة ، عضو مجلس الشيوخ، إن استكمال مشروع الضبعة النووي وعمل الصبة الخرسانية الرابعة تعكس قدرة مصر على تنفيذ طموحاتها ومواجهة كل التحديات الداخلية والعالمية.

وأضاف عكاشة ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء مشاركته عبر خاصية الفيديو كونفرانس في مشروع الصبة الخرسانية الرابعة بالضبعة النووية سيسجلها التاريخ لتحقيقها حلم المصريين في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

المشروع يبرهن على قدرة الدولة المصرية

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن المشروع يبرهن على قدرة الدولة المصرية على اتخاذ خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال الجديدة في مستقبل أكثر أمنا.

السيسي يسعى إلى تعميق العلاقات مع القوى العظمى

وأشار النائب عمرو عكاشة ، إلى أن الرئيس السيسي يسعى بشكل قوي إلى تعميق العلاقات مع القوى العظمى لتحويل مصر إلى نموذج دولي مهم ورائد في الطاقة النظيفة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع الضبعة النووية سيحقق نتائج اقتصادية كبيرة من خلال توفير الطاقة النظيفة اللازمة للاستثمارات، مما يساعد علي التوسع في مجالات التنمية المختلفة.

وقال النائب إن محطة الضبعة سيكون لها أثر مباشر وسريع على زيادة الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها في مصر بجانب توطين التكنولوجيا النووية الروسية المتقدمة في مصر وهو أمر استثنائي ويعزز من القدرات الشاملة للدولة المصرية.

وفي وقت سابق قال الدكتور وضاح الجندي، مدير مركز التعاون الروسي، إن تدشين الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة، هو تمهيد دخول مصر لعصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما أنه يرسخ التعاون بين روسيا ومصر.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة تلفزيونية، أننا في هذا الافتتاح نشهد إعادة سبل التعاون مع دولة روسيا، حيث إن نشرات الأخبار في العديد من العالم، كانت مهتمة باللقاء الذي دار بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسي.