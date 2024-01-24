الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سياحة النواب": تخفيضات "مصر للطيران" للعائلات تعظم الاستفادة من السياحة الداخلية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، استجابة "مصر للطيران" لتوصية اللجنة الخاصة بمنح تخفيضات للعائلات خلال إجازة نصف العام.


وقالت "نورا علي" في تصريحات لها، إن استجابة الشركة دليل على حرصها وتعاونها المثمر لتعزيز معدلات النمو السياحي، ومستوى التكامل بين كافة الجهات المعنية، لافتةً إلى أن منح تخفيضات بنسب 25 و33% سيكون لها نتائج ايجابية كثيرة.

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وأوضحت "نورا علي" أن السياحة الداخلية تمثل أهمية كبرى لتعظيم النمو السياحي وهو الأمر الذي يفرض تعظيم الاستفادة منها، ومنح المزيد من البرامج الجاذبة.


وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن القطاع السياحي حقق أرقامًا جيدة خلال العام الماضي، وأن مصر  رغم التحديات الموجودة تسير بشكل ايجابي نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة وصولًا إلى 30 مليون سائح سنويًا.

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