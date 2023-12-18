الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نورا على: السيسى بطل ضحى بالكثير من أجل وطنه.. ونتيجة الانتخابات انتصار للاستقرار والتنمية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

وجّهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أمين السياحة بحزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس السيسي لتولي سيادته فترة رئاسية جديدة.
وقالت نورا: "تحية واجبة وعظيمة لجموع المصريين على الصورة الحضارية غير المسبوقة التي رسموها في انتخابات الرئاسة، معلنين مواصلة المسير والتحدي خلف قائدهم الرئيس السيسي".

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كما توجهت بتحية خاصة للمرأة المصرية التي احتشدت بالملايين كعادتها وقدمت ملحمة وطنية في تصدُر صفوف الدفاع عن الوطن وحماية أمنه ومقدراته وصونًا لما تحقق من نهضة واستقرار وتقدم.
وأوضحت، أن نتيجة الانتخابات انتصار لمصر، وانتصار للاستقرار والتنمية، وانتصار لبطل ضحى بالكثير من أجل وطنه، فاستحق هذه المكانة العظيمة لدى شعبه، واستحق ثقة الحشود التي خرجت بالملايين لدعمه.
واختتمت بيانها بتوجيه رسالة إلى الرئيس السيسي قائلةً: "نواصل معًا من جديد 6 سنوات أخرى من البناء والتعمير والنهوض.. ونستكمل حلمنا المشروع في بناء وطننا العظيم وترسيخ قواعد جمهوريته الجديدة، وحضارته الرائدة".

النائبة نورا على مجلس النواب السيسي الانتخابات المكانة العظيمة

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