"سياحة النواب": قمة القاهرة للسلام تحمل مفاتيح حل القضية الفلسطينية

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر تقود تحركًا دوليًا دبلوماسيًا وشعبيًا عظيمًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل إلى حل جذري للأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية، خاصة عقب الإعلان عن عقد قمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل.

وأكدت نورا علي، في تصريحات لها اليوم، أن الرئيس السيسي نجح بشكل قاطع في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء، بعد التلبية الواسعة لعقد هذه القمة الهامة.

قضية العرب الأولى

وأشارت إلى أن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام تأتي انطلاقًا من دورها الرائد وعقيدتها الراسخة بأن قضية فلسطين تمثل قضية العرب الأولى، وأن مصر لن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

شهادة ثقة في رؤية مصر

وتابعت أن حجم الاستجابات الدولية التي لاقتها دعوة الرئيس لعقد القمة بمثابة شهادة ثقة في رؤية مصر كونها تحمل مفاتيح حل الأزمة، ودليل على نجاحها في المسار الذي خاضته مع الدول لرفض العدوان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ترأس، أمس الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.