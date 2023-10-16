الإثنين 16 أكتوبر 2023
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سياسي

النائب محمود بدر يطالب باستدعاء وزير التعليم لشرح معايير اختيار الـ30 ألف معلم

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر

أشاد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، نظرا لأنه يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية.

التحويلات النقدية

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وقال "بدر": "نوافق على هذا الاتفاق الذي يستهدف زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة إلى فرص الشمول الاقتصادي، بجانب ميزة توفير مشروعات صغيرة للمستفيدين، وكمجلس النواب نقوم بدرونا ونوافق للحكومة على هذا القرض، ولكن دور الحكومة بعد الموافقة على قرض بـ500 مليون دولار أن يتم الموافقة سريعا على أى مواطن يستحق تكافل وكرامة، فلا يصح مواطن يأتى ويقول لنا إنه لا يستطيع الحصول على تكافل وكرامة ومنتظر دوره، ونفضل نجري 6 أشهر وأكثر عشان نعرف نجيب موافقة لاستفادة مواطن مستحق من تكافل وكرامة، فجزء من الحديث عن الكرامة أن المواطن الذي يبحث عن عمل بكرامة يلاقيه".

في سياق آخر، طالب النائب محمود بدر، باستدعاء الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم إلى مجلس النواب ليوضح على أي أساس ومعايير تم اختيار من فازوا فى مسابقة الـ30 ألف معلم، وعلى أي أساس تم استبعاد آخرين، قائلا: "لازم يجى وزير التربية والتعليم أمام البرلمان ويقول لنا ما هى المعايير التي على أساسها تم اختيار 14 ألف معلم، هذا الموضوع يمس أكثر من 30 ألف مصرى، فلا أقل من أنه وزير التربية والتعليم يجي ويشرح المعايير لأنها غير واضحة وتم الاختيار بمبدأ لا نفهمه".

النائب محمود بدر مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تمويل مشروع برنامج تكافل وكرامة

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