الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النائب محمود بدر: كل من يؤمن بالمشروع الوطني جزء من حملة المرشح الرئاسي السيسي الانتخابية

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر

قال النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش المؤتمر الأول لتدشين حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لـ" الدستور" إنه كان من أول المبادرين على المستوى الشخصي بتحرير التوكيل للرئيس السيسي، كي يكمل المشروع الوطني الذي بدأه في عام 2013.

وأضاف بدر في تصريح لـ"الدستور" أن كل من يؤمن بالمشروع الوطني هو جزء أصيل من حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المشروع الوطني يضم العديد من الإنجازات، والتي يأتي في مقدمتها مواجهة الجماعات الظلامية، والقضاء على أفكارها، والقضاء على كل المتأمرين على مصر، ولذلك الشعب المصري أعلن انحيازه للتعمير مقابل الدمار، والتنمية في مواجهة كل القوى التي كانت ترغب في إعادة مصر للظلام.

https://youtu.be/ncQgO4VQgq0
 


 

 

المستشار محمود فوزي: حملة الرئيس السيسي ستكون غير نمطية

وسبق أن قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المرشح الرئاسي وجه بأن تكون حملته الانتخابية غير نمطية.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن السيسي وجه بأن تقوم الحملة في المقام الأول على مشاركة كل الأطياف الاجتماعية بما يعيد روح ٣٠ يونيو، بمشاركة كل الكيانات والأحزاب السياسية واعتبار كل محب ومؤيد للمرشح الرئاسي عضوًا في حملته الانتخابية.

النائب محمود بدر عضو مجلس النواب حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي المشروع الوطني المستشار محمود فوزي انطلاق المؤتمر الصحفي الأول لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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