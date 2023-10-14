تنسيقية الأحزاب: نقف على مسافة واحدة من المرشحين لرئاسة الجمهورية

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانًا، اليوم السبت، أشارت فيه إلى أنه انطلاقًا من الدستور المصري الذي ينص على حرية الرأي والتعبير، وعلى التعددية السياسية والحزبية، باعتبارها من الضمانات الرئيسية لبناء جمهورية جديدة مدنية ديمقراطية حديثة، فإنها تتطلع لاستكمال بناء المستقبل بسواعد أبنائها المخلصين.

ولفتت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنها منذ تأسيسها وهي منصة تجمع أطياف الحياة السياسية من مختلف التوجهات والأيديولوجيات، لذلك حرصت من خلال أعضائها على جمع التوكيلات وتقديم التزكية لكل المرشحين لانتخابات الرئاسة، حتى من لم يستطع منهم أن يكمل السباق الانتخابي.

وأضافت التنسيقية، أنه وتأكيدًا على مبدأ الحرية والديمقراطية، الذي تمارسه التنسيقية منذ يومها الأول، فإنها قد استطاعت كذلك من خلال عدد من أعضائها استيفاء النصاب القانوني في التوكيلات، واستمارات التزكية للمرشح عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار مناخ التعددية، والتنوع، واحترام الاختلاف الذي ينظمه ويضمنه ميثاق عملها.

ونوهت بأن عددًا كبيرًا من أعضائها شركاء في كل الحملات الرئاسية، بينما تقف هي على مسافة واحدة من الجميع، رافعة شعار "نعم للمشاركة"، كمبدأ ثابت من مبادئها الأساسية، وهو ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين بغض النظر عن اختياراتهم.

غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية

وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم السبت، باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التي حددتها الهيئة لتلقي طلبات الترشح، فيما حددت الهيئة إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم بعد غدٍ الإثنين.

وشهدت الأيام العشرة المخصصة لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية تقدم 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

موعد إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 16 و17 أكتوبر لإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية.

وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة، أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي: 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز، وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة في الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفي حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.