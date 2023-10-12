دعمًا للقضية.. وفد "تنسيقية الشباب" يلتقى سفير فلسطين بالقاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الخميس، دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، وعدد من أعضاء السفارة، بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لتقديم رسالة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقدم وفد التنسيقية خالص التعازي في شهداء دولة فلسطين، الذين يسقطون يوميا، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعرب السفير الفلسطيني عن كامل ترحيبه بزيارة وفد التنسيقية، مؤكدا على أن التنسيقية دائما ما تبادر في وقت الأزمات بمثل هذه اللقاءات، وأكد على أن الشعب المصري يدافع عن القضية الفلسطينية، منذ 1948، كأنها قضيته، معربا عن خالص تقديره للقيادة السياسية المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني.

رسالة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني



وتناول الجانبان خلال اللقاء، آخر التطورات على الأرض وما يشهده القطاع من عدوان ومعاناة غير مسبوقة في ظل الحصار وعمليات القتل اليومية، وما على المجتمع الدولي وكافة الأطراف من مسئولية في هذا الشأن، وكذلك آخر الجهود المصرية على صعيد الاتصالات السياسية وفي العمل على توفير كافة أوجه الدعم والمساعدات.

وفي نهاية اللقاء؛ تم تسليم ميدالية التنسيقية للسفير الفلسطيني تقديرًا له ولجهوده الحثيثة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من طارق الخولي ومحمد تيسير مطر، عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، ونهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ولطفي سالمان ومنى قشطة، عضوي التنسيقية.