الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد الباز لـ"صالون التنسيقية": الإعلام لعب دورًا مهمًا قبل حرب أكتوبر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز في صالون تنسيقية الأحزاب

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور، أن الإعلام وقت الأزمات تتحول وظيفته لأداة من أدوات الصراع ليكون سلاحا في يد الدولة، مضيفًا أن الإعلام كان عليه سيطرة كاملة في عام 67، ولعب دورًا مهمًا في مواجهة العدو، فمثلًا كانت فكرة “اعرف عدوك” التي أظهرت حقيقة العدو في وقتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان “الإعلام وحرب أكتوبر.. كيف لعبت الصحافة والتلفزيون والراديو دورًا مؤثرًا في نصر أكتوبر”.

وأضاف الباز أن الإعلام ساهم في تخفيف حالة هزيمة 67 على الشعب المصري، موضحًا أن الفرق المسرحية ساهمت في إخراج المصريين من حالة الحزن عن طريق عروضها المسرحية في كل المحافظات المصرية.

دور الإعلام بحرب أكتوبر

وأشار إلى أن مقال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل “تحية إلى الرجال” أغضب حينها قيادات القوات المسلحة واتهمه البعض بالخيانة العظمى، لكن في الحقيقة المقال كان لتخفيف الضغط على الجيش، مضيفًا أن الإعلام لعب دورًا مهمًا قبل حرب أكتوبر وكان جزءًا من خطة التمويه، كما لعبت الصحافة دورًا في توثيق الحرب.

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وأوضح الباز أن السوشيال ميديا ليست إعلاما لأن الإعلام له ضوابط، ولكن لو كانت موجودة وقت الحرب كانت ستؤيد القوات المسلحة وستدعمها.

وأشار إلي أن حالة الإعلام والصحافة دائمًا ترتبط بحيوية البلد، فعندما تكون هناك نهضة في البلد، الإعلام ينهض أيضًا، وعندما يتراجع البلد يكون الإعلام متراجعًا أيضًا، لكن هذه القاعدة تم تحطيمها في مصر، لأن الإعلام نهض بشكل كبير جدًا بعد نكسة 1967.

فقدان المصداقية بعد النكسة

وأوضح أن الإعلام المصري فقد جزءًا كبيرًا من مصداقيته بعد النكسة، لأن الشعب اعتبر الإعلام مصدر تضليل، لكن هذه المصداقية تم ترميمها في أكتوبر.

وأكد أن الإعلام المصري حاليًا تم إعادة ترميم البنية التحتية له، مضيفًا أن علينا أن نبني على ما تحقق على الأرض خلال الفترة الماضية، لذلك نحتاج إلي مجموعة تكتيكات يجب العمل عليها لأن المسألة ليست في سرعة نشر الخبر لكن في نشر الرواية المصرية لكل الأحداث".

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور، علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الدكتور محمد الباز في صالون تنسيقية الأحزاب
الدكتور محمد الباز في صالون تنسيقية الأحزاب
الدكتور محمد الباز الدستور الأزمات حرب اكتوبر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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