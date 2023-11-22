الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سياحة النواب": اتفاق الهدنة في غزة يثبت تخلي المجتمع الدولي عن دعم إسرائيل

جريدة الدستور

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل هو انتصار للإنسانية، ورسالة تؤكد فشل وعجز المجتمع الدولي عن القيام بمهامه.

وأضافت في تصريحات لها: "أرى أن هذا الاتفاق هو بمثابة رسالة تثبت تخلي المجتمع الدولي عن دعم إسرائيل وذلك بعد أن فطنوا عدم قدرة هذا الاحتلال على فرض سطوته في غزة وتحقيق أي مكاسب تذكر".

وأشارت إلى جهود القيادة المصرية على مختلف المستويات منذ بدء الأزمة، ما يؤكد أن مصر تحمل بيدها مفاتيح السلام والأمن بالمنطقة، وقدرتها على المواجهة وقيادة المجتمع الدولي لتحقيق أهدافها.

وأضافت: "أرى أن جهود مصر ستستمر وستنتصر والاتفاق سيمتد وستنتهي الحرب في غزة، وستعود الحياة لطبيعتها وستمارس مصر دورها في إعادة الإعمار والتوصل لحل القضية وفق مقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

لجنة السياحة مجلس النواب حماس وإسرائيل اتفاق الهدنة المجتمع الدولي غزة القيادة المصرية

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