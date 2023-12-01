"نورا علي" تجتمع بأمانة السياحة بالبحر الأحمر لبحث دعم المرشح الرئاسي السيسي

واصلت النائبة نورا علي، عضو مجلس النواب، وأمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، جولتها الميدانية بالمحافظات لبحث سبل دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومناقشة آليات تعزيز الحشد الشعبي للنزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية لبناء الجمهورية الجديدة.

محافظة البحر الأحمر

وزارت عضو مجلس النواب محافظة البحر الأحمر، وعقدت لقاءً مصغرًا مع أمين المحافظة عماد سيف، دار حول أهمية العمل على تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة كونها ضمانة لوطن ناهض ومستقر، ودليل على التقدم الحضاري والثقافي والديمقراطي.

وأعقبت نورا علي لقائها مع أمين المحافظة بعقد اجتماع موسع لأمانة السياحة بكامل تشكيلها بقيادة محمد راجح، وبحضور عماد سيف أمين الحزب، وأحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة.

كما حضر اللقاء العديد من قيادات الحزب وقطاع السياحة بالبحر الأحمر، ومسؤولي الفنادق السياحية بمدينة الغردقة.

وتطرق الاجتماع لمحورين؛ أولهما مناقشة خطة عمل الأمانة لدعم السيد الرئيس، وتحركات رفع الوعي وتعريف المواطنين بحجم الإنجازات ووضع مصر ما قبل 2013 وما أصبحت عليه الآن من دولة حضارية قوية ورائدة.

وتضمن المحور الثاني، مناقشة خطة عمل الفترات الماضية، والطموحات المستقبلية التي تقع على عاتق حزب مستقبل وطن _كونه حزب الأغلبية_ وتقديم الدعم اللازم للحكومة لنتمكن من وضع السياحة المصرية في مكانتها التي تليق.

تمثل مقصدًا سياحيًا عالميًا

وأكدت "نورا علي" أن محافظة البحر الأحمر تمثل مقصدًا سياحيًا عالميًا، الأمر الذي يضع على عاتقنا مزيدًا من المسؤولية لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الساحرة.

واختتم نورا علي اجتماعها بالتأكيد على ثقتها في وعي الشارع وقدرة أعضاء مستقبل وطن في خلق وعي وطني قوي لدى الشارع سيساهم في الخروج بهذا العرس الديمقراطي بصورة مشرفة تليق بمصر.