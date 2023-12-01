قنصل مصر فى مارسيليا: الجميع هنا متحمس للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

قالت السفيرة هايدي سري، قنصل عام مصر في مارسيليا، إن اللجان الانتخابية فتحت في تمام الساعة التاسعة صباحا حسب توقيت فرنسا، وبدأ بعض المواطنين التوافد على اللجان الانتخابية في حماس كبير منهم.

وأضافت خلال مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بشأن سير تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية: "متوقعين توافد أكبر في إجازة الأسبوع غدا وبعد غد"، مؤكدة أن الجميع هنا متحمس لإنجاح العملية الانتخابية.

وانطلقت الجاليات المصرية، في كل من سويسرا وإسبانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا ومالطا والتشيك بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما انطلق تصويت المصريين في كل من سلوفاكيا وبولندا والمجر وموريشيوس وأنجولا والكاميرون وتشاد والكنوغو والجابون والنيجر ونيجيريا في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.