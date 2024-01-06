قيادى بـ"مستقبل وطن" مهنئًا البابا تواضروس بعيد الميلاد: "مناسبة تجمعنا على حب الوطن"

هنأ المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وقال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن هذه المناسبة تجمعنا على حب الوطن، وهناك محبة واضحة بين شركاء الوطن الواحد تثبت أن الشعب المصري سيظل لُحمة واحدة، وأنهم في طريق المواطنة لا يحيدون عن هذا الطريق، لافتًا إلى أن هذه الروح الجميلة بين أبناء الوطن الواحد قادرة على مواجهة التحديات وعلى التقدم بمصرنا الغالية وأننا سوف نعيش دائمًا بجوار بعضنا في أمن وأمان واستقرار.

وأضاف أن الأعياد والمناسبات الدينية فرصة عظيمة لتأكيد وتذكير الناس بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي دعت لها الأديان، وأن نتبع هذه القيم وتكون أسلوب حياة عند الجميع، ونعمل بما جاء به رسل الله من تعاليم معاني الحب والتسامح والعفو والإحسان.

وتمنى الحبال في عيد الميلاد المجيد، أن ينعم الله على الإخوة الأقباط بوافر الصحة والخير وأن تعم أجواء السلام والبهجة على جميع المصريين، مشيرًا إلى أن مصر ستظل كيانًا واحدًا وأبناؤها نسيجًا واحدًا إلى الأبد.