الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يشارك "ثقافة الوادى الجديد" الاحتفال بعيد الشرطة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شارك حزب المصريين الأحرار بمحافظة الوادي الجديد احتفالات فرع وزارة الثقافة بعيد الشرطة الـ72، وحضر ممثلًا عن الحزب أسعد سعد فرح عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة.

ويأتي الاحتفال برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى.

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ونظم فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، من خلال قصر ثقافة الخارجة، احتفالية فنية على مسرح سينما هيبس احتفالًا بأعياد الشرطة، بحضور قيادات المحافظة ورجال الشرطة وعدد من رجال قوات الأمن وقيادات كنيسة السيدة مريم العذراء بالمحافظة، وعدد كبير من ضيوف المحافظة.

فقرات فنية لفرقة الموسيقى العربية

بدأت فقرات الحفل الذي قدمه الإذاعي محمد حسين بالسلام الجمهورى وقراءة آيات من القرآن الكريم تلاها رائد سيد يوسف، ثم فقرات شعرية فى حب مصر لمواهب قصر ثقافة الطفل وقصر ثقافة الخارجة، أعقبها فقرات فنية لفرقة الموسيقى العربية.

تابلوهات للفرقة القومية للفنون الشعبية

واختتمت الاحتفالية بتابلوهات واحاتية راقصة للفرقة القومية للفنون الشعبية، تدريب الفنان محمد عبدالله، حيث قدمت الفرقة مجموعة من أجمل رقصاتها ومنها الخزام، المقرونة، البادية، وفقرة التنورة إلى جانب موال غنائى من الفلكلور الواحاتى لفنان الواحة حسن ناجى.

حزب المصريين الأحرار بمحافظة الوادي الجدي بعيد الشرطة الـ72 وزارة الثقافة وزيرة الثقافة

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