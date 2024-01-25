"دولة وشعب واحد".. أهم رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار في كلمته أمس بعيد الشرطة لمجموعة من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وما كانت تعانيه من انهيار بالبنية التحتية وتحدي الإرهاب، ولم يكن أمامها إلا الوقوف أمام كل هذه التحديات لتقف على قدميها.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس تضمنت أمرين الأول هو توصيف للحالة من 2014 والوقوف على الطرق التي اتبعتها الدولة المصرية والتوصيف الثاني تحدث عن الوضع الاقتصادي والبنية التحتية والإرهاب وأوضاع إقليمية شديدة التوتر على حدودنا والوضع الداخلي، مؤكدًا أن الزيادة السكانية وصلت إلى26 مواطن زادوا من 2014 وحتى الأن وسط محدودية الموارد.

الرئيس أكد أننا دولة بمؤسساتها وشعبها كيان واحد

وأكد أن الرئيس أشار إلى نقطة مهمة وهي أننا دولة بمؤسساتها وشعبها واحد واذا لم يكن هناك تكاتف ما بقيت الدولة على هذا الوضع ورأينا محاولات لإثارة الرأي العام من جماعة الإخوان ولكن بفضل سياسة المكاشفة التي اتبعها الرئيس عمل جدار صعب اختراقه من جانب أي من الأطراف.