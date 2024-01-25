الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقرر لجنة الاستثمار: حديث الرئيس السيسى أمس يؤكد إدراكه معاناة المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا في أحاديثه أنه يشعر بكم المعاناة التي يشعر بها المواطنون بمختلف الشرائح والفئات.

القيادة السياسية والحكومة تسعيان إلى حل الأزمات الاقتصادية الحالية سريعًا

وأكد الدكتور سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي"، المذاعة عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في كل الأزمات والأوقات الصعبة، ولهذا تسعى القيادة السياسية والحكومة إلى حل الأزمات الاقتصادية الحالية سريعًا.

مخرجات الحوار الوطني 

وأضاف، في حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أمس في حواره على ضرورة تفعيل جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني سريعًا، لمناقشة أفكار ومخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يعود بالإيجاب على المواطنين.

مقرر لجنة الاستثمار سمير صبري دي ام سي نشرة دي إم سي الحوار الوطنى

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: تصريحات الرئيس السيسى اليوم اتسمت بالشفافية الشديدة

شريف عارف: قدرة الشعب المصرى تظهر وقت الأزمات

الرئيس السيسى يكشف "فاتورة مصر" لمكافحة الإرهاب

السيسى: علينا الحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية

"أبرزها الحماية من الأورام".. تعرف على فوائد شرب الشاى

"فدا مصر".. مسرحية جديدة تستعرض بطولات الشرطة المصرية فى عيدها الـ72

"كيف نستطيع التفرقة بين السودانية المتزوجة والعزباء؟".. مصممة أزياء توضح

أبطال مصر في الإسكواش يتحدثون عن تألقهم في بطولة بريطانيا المفتوحة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

"الدستور" تنفرد باسم "الثروة المعدنية" الجديد بعد تحويلها لهيئة اقتصادية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة