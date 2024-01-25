مقرر لجنة الاستثمار: حديث الرئيس السيسى أمس يؤكد إدراكه معاناة المواطنين

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا في أحاديثه أنه يشعر بكم المعاناة التي يشعر بها المواطنون بمختلف الشرائح والفئات.

القيادة السياسية والحكومة تسعيان إلى حل الأزمات الاقتصادية الحالية سريعًا

وأكد الدكتور سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي"، المذاعة عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في كل الأزمات والأوقات الصعبة، ولهذا تسعى القيادة السياسية والحكومة إلى حل الأزمات الاقتصادية الحالية سريعًا.

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف، في حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أمس في حواره على ضرورة تفعيل جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني سريعًا، لمناقشة أفكار ومخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يعود بالإيجاب على المواطنين.