الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبطال مصر في الإسكواش يتحدثون عن تألقهم في بطولة بريطانيا المفتوحة

حسن أحمد لاعب الاسكواش
حسن أحمد لاعب الاسكواش

قال حسن أحمد، لاعب الاسكواش الحاصل على المركز الثالث في بطولة بريطانيا المفتوحة، إنه كان يشعر بالتوتر الشديد، خاصة وأنه لأول مرة يذهب إلى دولة خارجية من أجل لعب الاسكواش.

تفوق مصر ببطولة بريطانيا للاسكواش 


وأكد حسن أحمد، خلال لقائه ببرنامج “ الستات مايعرفوش يكذبوا”، المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، أن التوتر كان يسيطر عليه قدر المستطاع من أجل تحقيق نسب فوز مرتفعة في هذه البطولة.


وأضاف في حديثه، أنه شعر بالسعادة الكبيرة بعد حصولة على ميدالية المركز الثالث، خاصة وأنه استطاع تمثيل مصر بصورة مشرفة أمام العالم بأكمله.

التحيز العلني في البطولة


وفي السياق ذاته، قالت جودي يسري، لاعبة الاسكواش الحاصلة على المركز الرابع ببطولة بريطانيا المفتوحة، إنه كان هناك نسبة من التوتر في بداية البطولة نتيجة عدم الاعتياد على الملاعب البريطانية، ولكن استطاعت استجماع قواها سريعًا لإلحاق الهزائم بالخصم.

وتابعت:" كان هناك تحيز في إحدى المباريات للخصم بشكل واضح وعلني، ولكن كنت أركز بصورة كبيرة على هدفي دون النظر لهذا التحيز".

أبطال مصر في الاسكواش بطولة بريطانيا المفتوحة لعبة الاسكواش دي ام سي السفيرة عزيزة

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