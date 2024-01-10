الأربعاء 10 يناير 2024
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منى عبدالغني توجه رسالة لكل سيدة تأخرت فى الزواج والإنجاب

منى عبدالغني
منى عبدالغني

قالت الفنانة والإعلامية القديرة منى عبدالغني، إن الله سبحانه وتعالى يرى عباده، ويعلم ما يدور بأنفسهم، مشيرة إلى أن اليقين بالله ينجي المؤمن من أشد الابتلاءات والمحن، معبرة: "ربنا عارف بنعمل إيه وعاوزين إيه".

تأخر الأرزاق لأسباب يعلمها الله

وأكدت الفنانة منى عبد الغني، خلال تقدمها برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه في بعض الأوقات يحدث ما لم نتوقع أو نريد حدوثه، وقد يكون هذا الابتلاء الذي يقع على العبد لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون هذا الابتلاء غرضه الارتقاء بمكانة العبد في الجنة، لذا على الجميع التحلي بالصبر وأن نعلم أن اليقين بالله هي من تجعل المستحيل أمر متاح.

العوض في الدنيا والآخرة

وأضافت أن تأخر الزواج والإنجاب أمر مؤلم للفتيات بسبب الغريزة الربانية المتمثلة في الشعور بالأمومة، لذا فإن تأخر الرزق في الزواج أو الإنجاب يكون لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، واليقين بالله هو من يطبطب على النفوس، فالله سبحانه وتعالى يعوض العبد على أي فقد في الحياة الدنيا أو في الآخرة، لذا ثقوا بالله في كل أمور حياتكم.

منى عبد الغني الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي تأخر الأرزاق الثقة بالله

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