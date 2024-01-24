شريف عارف: قدرة الشعب المصري تظهر وقت الأزمات

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن عيد الشرطة هو تتويج لهذا الكيان المصري الذي فعل المستحيل من أجل استمرار النضال المصري أمام الاحتلال البريطاني.

عيد الشرطة القومي

وأكد عارف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن قدرة الشعب المصري تظهر وقت الأزمات، حيث أن يلتحم الشعب بجانب الشرطة والجيش في الأزمات لنصرة الوطن في النهاية.

دور الشرطة المصرية في حماية الوطن



وأضاف في حديثه، أن الدعاية المضادة نجحت بعض الشيء إلى إفساد العلاقة بين الشرطة والشعب، ولكن تم ترميم هذه الفجوة بحرفية عالية، وأصبح المواطن المصري مدرك بصورة كبيرة مدى أهمية الشرطة المصرية في حماية المواطنين.

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه عددًا من المسئولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 أكد أن الأزمة المصرية لا تتمثل في توصيفها، لكن في التوصل لحل يتسق مع ظروف الدولة.

وقال الرئيس إن مصر كانت بحاجة إلى أرقام كبيرة للإنفاق عليها في شتى القطاعات، وهذه الأرقام ليست موجودة على أرض الواقع، لذا كان هناك مساران لا ثالث لهما وهما الاحتمال حتى يمكن الحصول على تلك الأرقام المالية التي تستهدفها الدولة أو عدم الاحتمال.