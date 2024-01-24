الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير صبري: 3 آلاف مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعانون مشاكل بالتصنيع والتصدير

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن إحصائيات التنمية الصناعية أثبتت أن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع ومشروع من المشروعات الصغيرة  والمتوسطة، لديهم مشكلات في التصنيع والتصدير، ويجب العمل على حلها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب العمل على حل الثروة التعدينية، وتم مناقشة تعديل هذا الملف في الحوار الوطني، وهذا الملف بحاجة إلى التعديل والتصنيع.

بعض المواد يتم تصديرها خام للخارج

وتابع، أن هناك بعض الخامات مازال يتم تصديرها خام،  ويتم إستعادتها بشكل مصنع من جديد ومنها مادة الدولوميت ومادة الفوسفات، حيث أن هناك كمية كبيرة من الفوسفات يتم تصديرها خام إلى الخارج.

وأكد خلال المداخلة أنه يجب تدريب الشباب على العمل واكتساب الخبرات والتطور.

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