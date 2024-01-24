الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تنمية المشروعات": تقديم دعم تسويقي للنهوض بالمشروعات الصغيرة

الرئيس التنفيذي لجهاز
الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، استمرار الجهاز في تقديم الدعم التسويقي المتكامل للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة من خلال العمل على مشاركة أصحاب المشروعات وعملائه في كبرى المعارض المحلية والدولية.

معرض بغداد الدولي

جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في معرض بغداد الدولي والتي تأتي استمرارًا لخطة عمل الجهاز بالتوسع في التعاون المثمر مع الدول العربية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول نظرا لكونها سوقًا واعدًا أمام الصادرات المصرية.

وأفاد رحمي بأن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية تقديم الدعم التسويقي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفتح فرص لتصدير منتجاتها للخارج، مشيرا إلى أن التسويق من أهم المحاور التي يعتمد عليها الجهاز في الفترة الحالية لمساعدة أصحاب المشروعات على إيجاد منافذ جديدة لبيع منتجات مشروعاتهم الصغيرة في الخارج خاصة المنتجات التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة وتجد إقبالًا كبيرًا في الأسواق العربية والعالمية، ما ينعكس على تنمية الصادرات المصرية. 

هيئة المعارض والمؤتمرات

وأضاف رحمي أن هذه المعارض تساعد أصحاب المشروعات على التعرف على متطلبات الأسواق الخارجية وتشجعهم على تطويرها كما تتيح لهم فرص إجراء تعاقدات تمكنهم من تصدير منتجاتهم.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بتنظيم مشاركة جمهورية مصر العربية بمعرض بغداد التجاري الدولي الدورة رقم (47) والذي أقيم خلال شهر يناير بالعاصمة العراقية بغداد تحت شعار (العراق يتواصل) حيث شارك جهاز تنمية المشروعات بعدد من المشروعات المتميزة في العديد من المجالات الصناعية والإنتاجية.

كانت وحدة تطوير الأعمال المتنقلة بجهاز تنمية المشروعات قد أجرت عدد من الزيارات إلى التجمعات الإنتاجية بالصعيد والمحافظات الحدودية خلال 2023 حيث قدمت ما يزيد على ألفين خدمة لمئات العملاء بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وأسوان وسوهاج والمنيا والفيوم والوادي الجديد بخلاف ما تقدمه بمحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة باسل رحمي المشروعات الصغيرة معرض بغداد الدولي

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