الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر يتابع تنفيذ المشروعات الاسكان والطرق والكباري.. «صور»

رئيس جهاز تنمية
رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر

تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، صباح اليوم، فى جولة ميدانية عددا من المشروعات السكينة بمختلف  المناطق، كذلك والمحاور الرئيسية والطرق والكباري؛ لمتابعة آخر مستجدات أعمال التنمية والتطوير الجارية بتلك المناطق.

رافقه خلال الجولة، رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للتنمية، محمد عمرو بن العاص معاون رئيس الجهاز، عمرو الشهاوي معاون رئيس الجهاز ومسؤل متابعة القطاع الغربى، خالد مصطفى مدير إدارة المرافق، أيمن إبراهيم مدير إدارة الكهرباء، ماهر سعد مدير إدارتى النظافة والإشغالات.

https://www.dostor.org/4467508

رئيس الجهاز يتابع مشاريع الاسكان والطرق والكباري 

 

استهل "النجار"جولته الميدانية بتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء، للوقوف على معدلات التنفيذ ومعدل أداء الشركات بالمشروع.

تفقد "النجار" المحاور المركزية بالمدينة مثل المحور المركزي، محور الكفراوي ومحور جمال عبد الناصر، محور البوليفارد ومحور ٢٦ يوليو، ثم توجه لمتابعة أعمال تطوير طريق الواحات، كما تابع أعمال تقاطع الطريق الشمالي ( البوليفار)مع مسار القطار الكهربائي السريع.

وتابع  رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، جولته الميدانية بمتابعة أعمال صيانة المزروعات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بوصلة دهشور، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة وصيانة المزروعات لتحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال فى المسطحات الخضراء بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري.

وشدد على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشاريع بزيادة معدلات الإنجاز وتكثيف العمالة والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية وسرعة نهو الأعمال في موعدها.

ونوه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، باستمرار الجهاز في تقديم الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان والحفاظ على المظهرالحضاري والجمالى للمدينة، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور  عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات السيد المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة 

أكتوبر الاتحاد المشروعات الاسكان النجار يتابع المحاور الطرق الكبارى السكنية

مواد متعلقة

جهاز طيبة الجديدة يعلن طرح تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمحطة الصرف الصحي

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

"النواب" يرفض تعديلات الحكومة على المادة المنظمة لاستطلاع رأى المفتى فى أحكام الإعدام

"كتائب القسام" تقصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية برشقة صاروخية

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

تطورات الحالة الصحية للفنان بيومى فؤاد.. لم يكن على جهاز التنفس الصناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين