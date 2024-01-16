رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر يتابع تنفيذ المشروعات الاسكان والطرق والكباري.. «صور»

تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، صباح اليوم، فى جولة ميدانية عددا من المشروعات السكينة بمختلف المناطق، كذلك والمحاور الرئيسية والطرق والكباري؛ لمتابعة آخر مستجدات أعمال التنمية والتطوير الجارية بتلك المناطق.

رافقه خلال الجولة، رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للتنمية، محمد عمرو بن العاص معاون رئيس الجهاز، عمرو الشهاوي معاون رئيس الجهاز ومسؤل متابعة القطاع الغربى، خالد مصطفى مدير إدارة المرافق، أيمن إبراهيم مدير إدارة الكهرباء، ماهر سعد مدير إدارتى النظافة والإشغالات.

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رئيس الجهاز يتابع مشاريع الاسكان والطرق والكباري

استهل "النجار"جولته الميدانية بتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء، للوقوف على معدلات التنفيذ ومعدل أداء الشركات بالمشروع.

تفقد "النجار" المحاور المركزية بالمدينة مثل المحور المركزي، محور الكفراوي ومحور جمال عبد الناصر، محور البوليفارد ومحور ٢٦ يوليو، ثم توجه لمتابعة أعمال تطوير طريق الواحات، كما تابع أعمال تقاطع الطريق الشمالي ( البوليفار)مع مسار القطار الكهربائي السريع.

وتابع رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، جولته الميدانية بمتابعة أعمال صيانة المزروعات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بوصلة دهشور، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة وصيانة المزروعات لتحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال فى المسطحات الخضراء بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري.

وشدد على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشاريع بزيادة معدلات الإنجاز وتكثيف العمالة والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية وسرعة نهو الأعمال في موعدها.

ونوه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، باستمرار الجهاز في تقديم الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان والحفاظ على المظهرالحضاري والجمالى للمدينة، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات السيد المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة