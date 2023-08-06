الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

‫ "الإسكان": طرح محال تجارية وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر للبيع فى مزاد علنى

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2: 40م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، لزيادة الخدمات بالمدينة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ الآن تدعيم وزراعة شتلات الزهور بالحدائق والمتنزهات المفتوحة والجُزر بالحى الأول ومركز المدينة، وذلك استكمالًا لخطة جهاز مدينة الشروق فى مجال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء.

وأشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المحاور والطرق بمنطقة إسكان الشباب، وتشمل تنسيق أعمال البلاط والبردورات والخرسانات المطبوعة وفتح بعض الممرات لسهولة حركة السيارات، بالإضافة إلى أعمال الزراعات، بجانب الاستمرار في تنسيق وتجميل مناطق المدينة.

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