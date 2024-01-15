جهاز طيبة الجديدة يعلن طرح تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمحطة الصرف الصحي

أعلن المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، والمشرف على جهاز مدينة الأقصر الجديدة، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تنفيذ أعمال التغذية البديلة بالكهرباء لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، من خلال مناقصة عامة لشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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تنفاصيل تنفيذ اعمال البديلة لمحطة رفع الصرف الصحي بمدينة طيبة

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية، من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ بقيمة 299 جنيها، كما يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض المالي باسم رئيس الجهاز، وذلك في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأفاد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمينا ابتدائيا بقيمة 600000 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5 % من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، كما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024 بمقر الجهاز، حيث يتم فتح المظاريف الفنية يوم الإثنين الموافق 12 فبراير بمقر الجهاز

وأشار رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إلي أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة هي الفئة الخامسة للأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية للمنشآت والمصانع والمباني العامة ومحطات المياه والصرف الصحي، كما سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية التي ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاما على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتنص المادة 78 لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشرا إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلي أي من وحداتها التابعة.