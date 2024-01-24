الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: تصريحات الرئيس السيسى اليوم اتسمت بالشفافية الشديدة

الدكتور حسن سلامة
الدكتور حسن سلامة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم حديث اتسم بالشفافية الشديدة.

مكافحة الإرهاب 

وأكد الدكتور حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أنفقت مليارات الدولارات من أجل مكافحة الإرهاب الذي عمل على إعاقة الإرهاب.


وأضاف في حديثه، أنه لا يمكن الحديث عن التنمية إلا إذا كان هناك توفير للأمن في الدولة، لذا التنمية بدون استقرار لن تكتمل على الإطلاق.

الأزمة الاقتصادية الحالية 

وأشار إلى، أن الظروف الاقتصادية الحالية سببها عوامل خارجية بداية من أزمة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والتي عملت على ارتفاع مؤشرات التضخم.

وذكر، أنه لم يكن أمام مصر بديل للحفاظ على المجتمع المصري والمواطن سوى تنمية الاقتصاد من أجل توفير حياة كريمة للمواطن علاوة على الشعور وراء تحقيق الأمن والاستقرار.

حسن سلامة استاذ العلوم السياسية مكافحة الإرهاب السيسي الأزمة الاقتصادية الحالية

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