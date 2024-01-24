الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: مصر تكثف جهودها لتحقيق الاستقرار فى المنطقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حذر  الرئيس عبدالفتاح السيسي، من مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة ـ وضرورة منع اتساع الحرب فيها، مجددا موقف مصر الداعي إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تكثف مصر جهودها من أجل تحقيق الاستقرار.

وقال الرئيس السيسي- خلال حوار مفتوح مع عدد من الإعلاميين، على هامش الاحتفالات بالذكرى 72 بعيد الشرطة اليوم الأربعاء، تناول خلاله المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية والداخلية- إن مصر تبذل جهدا "كبيرا جدا" من أجل التوصل لوقف إطلاق النار حتي احتواء الموقف الصعب في قطاع غزة، وحل أزمة المحتجزين هناك وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، للدخول إلى مرحلة جديدة من إعادة الإعمار ما بعد توقف الحرب.

وأضاف أن مصر تتأثر- كجزء من العالم- بـ"الحراك الراهن من أجل تشكيل عالم جديد".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ليست من مصلحتها- بطبيعة الحال- أن تدخل أي من دول المنطقة في حالة اقتتال، سواء في: ليبيا أو السودان أو أي منطقة أخرى، مشددا على حرص مصر على بذل كل جهد ممكن؛ من أجل "إطفاء الحرائق" وليس "إشعالها".

 الوضع الراهن في المنطقة منذ أربعة شهور أنهك الجميع

ونبه الرئيس إلى أن الوضع الراهن في المنطقة منذ أربعة شهور؛ أنهك الجميع، حيث كانت الحرب قاسية، وأن مصر قامت بإرسال عدة رسائل لجميع الأطراف بعدم خروج الأمور عن السيطرة، لا سيما السودان، وليبيا.

txt

برلمانية: حديث الرئيس السيسى خلال احتفالية عيد الشرطة رسالة طمأنينة للمصريين

txt

برلمانى: دعوة الرئيس السيسى لعقد حوار وطنى بشأن الاقتصاد خطوة مهمة لحل الأزمة

وبالنسبة للصومال، أوضح الرئيس السيسي أن مصر أكدت أنها مع أي عمل دبلوماسي واتفاق يجرى بين أثيوبيا ودول الجوار، وهي: الصومال وإريتريا وجيبوتي وكينيا، لاسيما وأن هذه الدول لها موانئ سواء على المحيط أو على البحر الأحمر؛ وبالتالى تستطيع إثيوبيا عبر اتفاقات مع هذه الدول، أن تصدر وتستورد ما تريد.

الوضع الراهن في المنطقة منذ أربعة شهورأنهك الجميع تشكيل عالم جديد عبد الفتاح السيسي اتساع الحرب قطاع غزة

مواد متعلقة

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى عيد الشرطة حاسمة وشديدة الوضوح

الرئيس السيسى: ليس من مصلحة منطقتنا أن تدخل فى اقتتال

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟