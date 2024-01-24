الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: دعوة الرئيس السيسى لعقد حوار وطنى بشأن الاقتصاد خطوة مهمة لحل الأزمة

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

اعتبر النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، دعوة الرئيس السيسي لعقد حوار وطني بخصوص الاقتصاد، خطوة هامة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة والتصدي لها، منوها بحديث الرئيس السيسي وكلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة، أن كل المشاكل يمكن تجاوزها مع استقرار الوطن وأمنه.

وأوضح نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع الخبرات الوطنية، من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية قادرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات، وهى مضمون دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني اقتصادي، يشارك فيه الخبراء، والنظر في الظروف والأزمات الدولية وإلاقليمية المحيطة.

 

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وقال عضو صناعة البرلمان، إن مصر قادرة على عبور الصعوبات التي أخلفتها الأزمات الدولية المتعاقبة وكان أبرزها أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية ومنها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتكاتف وطني.

واختتم النائب مجاهد نصار: بالإشادة بكلمة السيسي الواضحة، ومنها أن استقرار الدول والحفاظ على أمنها يتحمله كل أبناء الشعب وإنه يقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية فى مصر، قائلا: كلمة السيسي تليق بزعيم كبير يعرف تماما ضرورة الشفافية والمصارحة.

النائب مجاهد نصار مجلس النواب السيسي الأزمة الاقتصادية عيد الشرطة الوطن

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