مجاهد نصار: الحوار الوطني حالة سياسية ناجحة تحت مظلة الدولة واستكمالها استفادة للوطن

قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس الشيوخ، إن عزم الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استكمال الحوار الوطني، يفيد الحياة السياسية والحزبية ومختلف مؤسسات الدولة، كما أنه يعمق ويوحد الرؤى الوطنية لمواجهة مختلف التحديات الراهنة أمنية وسياسية واستراتيجية واقتصادية.

وأشار نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما قاله الرئيس السيسي في كلمته بعد إعلان الفوز الساحق بالانتخابات الرئاسية، وهو الاستمرار فى بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية، فى إطار من احترام الدستور والقانون، والسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا، مضيفا: سيكون صوت المصريين جميعا، مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني، بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التى شهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعا فى الأفكار والرؤى.

واعتبر عضو مجلس النواب، حديث الرئيس بمثابة تعهد بدولة ديمقراطية وحوار وطني شامل ومؤثر كما كان في مرحلته الأولى لصالح الوطن وبأجندة وطنية وبما يتفق مع الدستور والقانون.

وتابع النائب، إن الحوار الوطني حالة سياسية ناجحة في مصر بتوجيهات الرئيس السيسي، وضمت مختلف القوى والتيارات، مضيفا: “حالة الحوار تؤدي بالضرورة إلي تقبل الرأي الآخر والاستفادة منه طالما كان متفقا مع الدستور ومحققا للصالح العام”.

واختتم النائب مجاهد نصار بالقول، أن الحوار الوطني يتسع لكافة الآراء دون إقصاء لرأي أو فكر أو طرح، ابتغاء الوصول لمساحات مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها في مختلف المحاور الرئيسية، سياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية لصالح الوطن.

نادر نسيم: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطني تؤكد حرصه على التفاف الجميع على طاولة وطنية واحدة



قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني، يؤكد أهميته الشديدة وأهمية التفاف كل الأطراف السياسية الوطنية تحت مظلة الدولة على طاولة حوار واحدة.

وأوضح نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحوار الوطني نجح في الاقتراب بعمق تام من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية شائكة، وبمنتهى الصراحة والديمقراطية، مضيفا: استكماله اليوم بعد الحالة السياسية الفريدة والاقبال التاريخي الهائل على الانتخابات الرئاسية ستكون له مزايا هائلة للوطن.