الخبيري: الرئيس أكد استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية

أكد نادر الخبيري عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني لاستكمال جلساته بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، تهدف إلى استمرار الاصطفاف الوطني للشعب المصري بمختلف تياراته.

وقال الخبيري في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي منذ انطلاق الحوار الوطني، كان حريصا على متابعة ما يدور داخل الحوار من اصطفاف وطني بين كل القوى السياسية، علاوة على استجابته للكثير من توصيات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها.

مصر بعد الانتخابات الرئاسية ستشهد نقلة نوعية إيجابية

وأوضح عضو مجلس النواب، مصر بعد الانتخابات الرئاسية ستشهد نقلة نوعية إيجابية في حياة المصريين على كافة الأصعدة خاصة مع روح التعاون الإيجابية التي ظهرت بين الأحزاب السياسية أثناء العملية الانتخابية.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الحوار الوطني أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، والاستماع لرؤية الأحزاب السياسية بشأن القضايا المختلفة ومناقشتها ورفع هذه المقترحات للرئيس السيسي لتنفيذها وهو ما استجاب له.

وطالب عضو مجلس النواب، كافة القوى السياسية والأحزاب باستمرار التعاون لاستكمال الحوار الوطني بنفس الإيجابية التي ظهرت في الانتخابات الرئاسية لتحقيق أقصى استفادة تهدف الوصول للجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في كافة المجالات.

وكان قد أكد الرئيس السيسي خلال كلمته عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، أنه سيتم استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية وسيتم الاستفادة من تلك الحالة الثرية، التى شهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعا فى الأفكار والرؤى ناتجا عـن تنـــوع المرشحين واتجاهــاتهم السـياسـية.

ومثلت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، وما شهدته جلسات الحوار من نقاشات معمقة فى كل الملفات والمحاور، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، نقلة نوعية دشنت مرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة.

كما انتهى الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى بالفعل إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة فى مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، وتم التوافق على العديد من التوصيات في عدة لجان، وهو ما أعلن الرئيس السيسى عن الاستجابة لهذه التوصيات، ما عكس وجود إرادة سياسية حقيقية نحو التحول الديمقراطى، وممارسة العمل السياسى بحرية وشفافية دون أى تضييق.