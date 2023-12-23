السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الخبيري: الرئيس أكد استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية

نادر الخبيري
نادر الخبيري

أكد نادر الخبيري عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني لاستكمال جلساته بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، تهدف إلى استمرار الاصطفاف الوطني للشعب المصري بمختلف تياراته.

وقال الخبيري في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي منذ انطلاق الحوار الوطني، كان حريصا على متابعة ما يدور داخل الحوار من اصطفاف وطني بين كل القوى السياسية، علاوة على استجابته للكثير من توصيات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها.

مصر بعد الانتخابات الرئاسية ستشهد نقلة نوعية إيجابية

وأوضح عضو مجلس النواب، مصر بعد الانتخابات الرئاسية ستشهد نقلة نوعية إيجابية في حياة المصريين على كافة الأصعدة خاصة مع روح التعاون الإيجابية التي ظهرت بين الأحزاب السياسية أثناء العملية الانتخابية.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الحوار الوطني أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، والاستماع لرؤية الأحزاب السياسية بشأن القضايا المختلفة ومناقشتها ورفع هذه المقترحات للرئيس السيسي لتنفيذها وهو ما استجاب له.
وطالب عضو مجلس النواب، كافة القوى السياسية والأحزاب باستمرار التعاون لاستكمال الحوار الوطني بنفس الإيجابية التي ظهرت في الانتخابات الرئاسية لتحقيق أقصى استفادة تهدف الوصول للجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في كافة المجالات.

وكان قد أكد الرئيس السيسي خلال كلمته عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، أنه سيتم استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية وسيتم الاستفادة من تلك الحالة الثرية، التى شهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعا فى الأفكار والرؤى ناتجا عـن تنـــوع المرشحين واتجاهــاتهم السـياسـية.

ومثلت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، وما شهدته جلسات الحوار من نقاشات معمقة فى كل الملفات والمحاور، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، نقلة نوعية دشنت مرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة.

كما انتهى الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى بالفعل إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة فى مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، وتم التوافق على العديد من التوصيات في عدة لجان، وهو ما أعلن الرئيس السيسى عن الاستجابة لهذه التوصيات، ما عكس وجود إرادة سياسية حقيقية نحو التحول الديمقراطى، وممارسة العمل السياسى بحرية وشفافية دون أى تضييق.

مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطنى الانتخابات الرئاسية القوى السياسية الأحزاب السياسية التنمية المستدامة

مواد متعلقة

النائب عمرو هندى: الحوار الوطنى لم شمل الأحزاب المصرية وأثرى الحياة السياسية

قيادى بمستقبل وطن: الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم بيئة الاستثمار

قانونية "مستقبل وطن": الحوار الوطنى أحدث حالة حراك سياسى غير مسبوقة

"حماة المستقبل" مُهنئًا الرئيس السيسي: "معكم على الدرب سائرون"

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

ضبط الراقصة بوسى بتهمة بث فيديوهات خليعة

إيران: سنغلق البحر الأحمر ومضيق جبل طارق حال استمرار الحرب على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟