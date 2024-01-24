الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة حاسمة وشديدة الوضوح

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، جاءت حاسمة وشديدة الوضوح في قضايا كثيرة أهمها الأزمة الاقتصادية والفاتورة التي دفعتها مصر لمواجهة الإرهاب والتصدي للفوضى.

ونوه نادر نسيم: في تصريح صحفي له اليوم، بدعوة الرئيس السيسي بإجراء حوار وطني لدعم الاقتصاد يستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لدعم الاقتصاد الوطني، مضيفا: الدولة من أعلى مستوى تفكر في هذه الأزمة وتعمل على إيجاد حلول لها.

وأشار نائب الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية تعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر وتسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار لكافة المواطنين.  

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وتوقف نادر نسيم، أمام كلمة الرئيس السيسي بخصوص تضحيات رجال الشرطة الذين دافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، وقدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكا أن حماية الوطن والمواطنين غاية عالية.

وأوضح نائب الصعيد، أن تضحيات رجال الشرطة لم تتوقف عند ذلك الحين ولكنها حدثت خلال عام 2011 وما تلاها وهذه الوقفة هى التي حمت مصر من الفوضى والانهيار التام.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، ان مصر دولة قوية وهى تواجه تحديات عدة، لظروف داخلية وعالمية وظروف اقليمية مضطربة لكنها قادرة على العبور للجمهورية الجديدة.

النائب نادر يوسف نسيم الرئيس السيسي الشرطة الأزمة الاقتصادي الإرهاب

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