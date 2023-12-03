الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نادر نسيم: المصريون في الخارج كانوا خير سفراء لمصر في الانتخابات الرئاسية

نادر يوسف نسيم
نادر يوسف نسيم

ثمن النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار الثلاثة أيام الماضية خلال إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الخارج، قائلا إن الهيئة حريصة على متابعة كافة مستجدات سير العملية الانتخابية بكل دقة، وتلقي أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بعملية الاقتراع حال وجودها وإيجاد الحلول الفورية لها، مشيرًا إلى أن غرف عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على مدار اليوم على تواصل مع كافة السفارات والقنصليات المصرية.

 

وأكد نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشاركة المصريين في الخارج قطعت الطريق على المتآمرين والمتاجرين بمخططاتهم الشيطانية الخبيثة التي تستهدف تفتيت وحدة المصريين وتشويه المشهد الانتخابي الذي صنعه المصريين في الخارج ورد الجميل تجاه وطنهم الأم التي ما زالت تواصل الليل بالنهار من أجل متابعتهم فب البلدان التي يمكثون فيها، والاهتمام المنشود الذي يلاقوه من قبل قيادتهم السياسية.

 

المصريون في الخارج خير سفراء لمصر 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المصريين في الخارج كانوا خير سفراء لمصر في الانتخابات الرئاسية وأدركوا أهمية المشاركة في هذا الواجب الوطني واصطفوا جميعا في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية في مشهد مشرف بعث برسالة للعالم مفادها وعي المصريين وحسن مشاركتهم بإرادتهم وعزيمتهم لأداء واجبهم الوطني وضرورة ممارسة حقوقهم السياسية كاملة.

 

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، حديثه قائلا: الانتخابات الرئاسية خطوة جديدة تخوضها الدولة المصرية نحو استكمال خطى المستقبل القادم ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن في ظل الظروف العصيبة الراهنة التي تجتاح المنطقة العربية.

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