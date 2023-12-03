الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قوة مصر الناعمة.. مسئولون وفنانون ولاعبون يشاركون في العرس الديمقراطي بالخارج تحت شعار "واجب وطني"

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج

تلعب قوة مصر الناعمة من مسئولين وفنانين ولاعبين، دورا كبيرا في تشكيل وعي المواطنين وتثقيفهم، تجاه قضايا المجتمع، لذلك تأتي أهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم، باعتباره واجب وطني على كل المواطنين المصريين.

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

ورغم وجودها خارج مصر، لحضور مؤتمر COP28، في الإمارات، إلا أن وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أصرت على الذهاب إلى القنصلية المصرية في دبي، للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، كما شارك لاعب المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي محمد النني ولاعب المنتخب المصري ونادي بينديك سبور التركي أحمد حسن كوكا، وسارة الشامي لاعبة نادي أي سي ميلان الإيطالي، في الإدلاء بأصوتهم في الانتخابات.

الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كما أصر عدد من الفنانين المصريين المتواجدين خارج مصر على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، من خلال التوجه إلى سفارات مصر المختلفة والمشاركة الإيجابية، حيث أدلى الفنانون أحمد بدير، ولبلبة، وأشرف عبدالباقي، وإلهام شاهين، وبدرية طلبة، وأيتن عامر، والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، كذلك الإعلاميتان هالة سرحان وبوسي شلبي.


وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ‏‎وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عدد من القواعد لتصويت المصريين بالخارج  وهى: 

مقيد بقاعدة بيانات الناخبين

•  يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

 

• يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

•  يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين أسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

 

•  يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

 

• لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

 

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مصر وفنانين ولاعبين الانتخابات الرئاسية المواطنين المصريين الإدلاء بأصواتهم الفنانين المصريين المتواجدين خارج مصر

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