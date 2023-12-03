الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى": المصريون بالخارج قدموا مشهدا حضاريا فى الانتخابات الرئاسية

د. ممدوح محمد محمود
د. ممدوح محمد محمود

وجه حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، التحية للمصريين فى الخارج، الذين قدموا مشهدًا حضاريًا مشرفًا، بالاحتشاد أمام  المقرات الدبلوماسية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.


وقال في بيان له، إن المصريين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة فى الولاء والانتماء للوطن، من خلال إصرارهم على تحمل معاناة السفر في الأجواء الباردة، من أجل المشاركة الكثيفة فى هذا العرس الديمقراطى، وهذا يدل على مدى الوعى السياسى الكبير الذى يتسم به أبناؤنا فى الخارج، بأهمية الاستحقاق الدستوري فى رسم خارطة المستقبل، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

المصريون بالخارج سطروا ملحمة وطنية من خلال المشاركة الإيجابية الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية

 


وأضاف أن المصريين بالخارج سطروا ملحمة وطنية من خلال المشاركة الإيجابية الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية، لكى تخرج الانتخابات بالشكل الحضارى الذى يليق بمصر ومكانتها أمام العالم، مؤكدا أن الإقبال الكثيف على لجان الانتخابات، أعطى رسالة لكل دول العالم بمدى الوعى السياسى الذى يتمتع به الشعب المصرى.


وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الشعب المصرى يدرك حجم التحديات التى تهدد الأمن القومى، والتى تتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسية من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

 

وأشاد  ممدوح محمود رئيس حزب الحرية المصرى، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والسفارات المصرية بالخارج،  فى تذليل جميع العقبات أمام الناخبين، فضلا عن نزاهة وشفافية الانتخابات التى تجرى تحت إشراف قضائى كامل.


ودعا رئيس حزب الحرية المصرى، جميع المصريين بالاحتشاد أمام اللجان فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى الداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

الانتخابات الرئاسية الحرية المصري للمصريين في الخارج المقرات الدبلوماسية إشراف قضائى كامل

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